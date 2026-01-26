Malí "neutraliza" a cerca de un centenar de "terroristas" en un bombardeo cerca de la frontera con Burkina Faso

Archivo - Militares del Ejército de Malí en la capital, Bamako, tras el golpe de Estado de 2020 (archivo) - HABIB KOUYATE / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO
MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Malí ha anunciado este lunes la "neutralización" de cerca de un centenar de "terroristas" en un bombardeo ejecutado en un bosque ubicado en los alrededores de una localidad situada cerca de la frontera con Burkina Faso, sin especificar a qué grupo pertenecerían los sospechosos.
Así, ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque fue lanzado tras "una misión de reconocimiento y vigilancia aérea" que permitió localizar "una base de grupos armados terroristas ubicada en el bosque de Soussan, al oeste de Dioila y al suroeste de Zantiguila".
"El balance es de más de un centenar de terroristas neutralizados, además de la destrucción de material", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que "las Fuerzas Armadas siguen vigilantes y continúan sin descanso su lucha contra el terrorismo en todas sus formas".
Horas antes, el Ejército había apuntado que un bombardeo perpetrado el 24 de enero alcanzó a "un importante grupo" de presuntos terroristas al sureste de Mourdiah --al norte de la capital, Bamako--, en este caso sin pronunciarse sobre posibles víctimas.
Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.