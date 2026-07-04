Mamdani se declara "con el corazón roto" tras el suicidio del activista tibetano frente a la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha trasladado sus condolencias por el suicidio este pasado viernes del activista tibetano Lobga Rangzen frente a la sede de Naciones Unidas, donde se inmoló a lo bonzo en un gesto vinculado, según medios de Tíbet, con una protesta en favor de la independencia de esta región china.

"La muerte del activista Lobga Rangzen me ha dejado con el corazón roto. Nadie debería llegar al punto de pensar que semejante acto, tan desesperado, sea la única forma de conseguir que el mundo te escuche", ha publicado el alcalde socialdemócrata en redes sociales.

"Nueva York", ha asegurado, "siempre defenderá la dignidad y los Derechos Humanos, y llora esta trágica pérdida antes de extender sus condolencias a sus seres queridos y a la comunidad tibetana en toda esta ciudad, que es la nuestra".

Un portavoz de la Policía de Nueva York ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que los agentes hallaron al hombre "con graves quemaduras en todo el cuerpo" tras desplazarse a la zona entre la calle 42 y Primera Avenida después e recibir una llamada de emergencia en torno a las 18.30 horas (hora local) del jueves.

El hombre, de 52 años, recibió primeros auxilios antes de ser trasladado de emergencia "en estado crítico" al hospital Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento. "La investigación está activa y en marcha en estos momentos", ha indicado el portavoz, que ha reseñado que la identidad del fallecido no será publicada hasta que su familia no sea notificada.

Horas antes, Voice of Tibet, un medio de comunicación de tibetanos en el exilio, ha publicado el vídeo de la inmolación del hombre, identificado como Loga Rangzen, al tiempo que ha afirmado que se quemó a lo bonzo frente a la sede de la ONU "tras publicar un llamamiento por la independencia y la unidad tibetana".

La inmolación ha tenido lugar después de la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, en medio de críticas contra Pekín por suponer un intento de asimilar a las minorías del gigante asiático, algo que ha sido rechazado por Pekín.