Mamdani disuelve la unidad especial de antidisturbios de Nueva York tras numerosas denuncias por abusos a manifestantes

Archivo - Un capitán de la Policía de Nueva York y un agente del SRG reducen a un manifestante durante unas protestas propalestinas, a 4 de julio de 2024 - Derek French / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado este lunes la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (Strategic Response Group o SRG, por sus siglas en inglés), una unidad especial antidisturbios de la Policía de la ciudad denunciada en varias ocasiones por organizaciones de Derechos Civiles por abusar de la fuerza en su represión a las diversas protestas que ha acogido la ciudad durante la última década.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Mamdani ha esgrimido que el SRG lleva desempeñando desde su creación en 2014 una doble labor incompatible: "Se les encargó librar una lucha antiterrorista y responder a las protestas. Estos dos ámbitos no son iguales y hay que distinguir".

Mamdani, además, ha anunciado una batería de reformas sobre la actuación policial durante las concentraciones, empezando por sus tácticas de contención de multitudes: las fuerzas de seguridad ya no podrán emplear ni gases lacrimógenos ni espráis de pimienta con la mera intención de controlar los desplazamientos de los participantes de una protesta, como tampoco podrá acorralar grupos particulares de manifestantes para diluir las marchas.

En su lugar, el alcalde ha anunciado la creación de una nueva unidad civil, la División de Diálogo Comunitario y Desescalada, para que lidere la respuesta a las protestas en la ciudad. Sus integrantes no llevarán armas ni tendrán autoridad para realizar arrestos.

Estas medidas representan el respaldo explícito de Mamdani a la todavía en preparativos Ley de Comunidades Unidas para Rechazar la Brutalidad (CURB, por sus siglas en inglés). De hecho, el alcalde aparece en su mensaje acompañado del gran impulsor de la ley, el concejal Chi Ossé.

Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) han acusado a los agentes del SRG de usar fuerza excesiva y tácticas militarizadas, incluso durante las manifestaciones de Black Lives Matter de 2020 en la ciudad de Nueva York. La unidad también ha recibido numerosas quejas, demandas y costosos acuerdos extrajudiciales a lo largo de los años.

La directora ejecutiva de la NYCLU, Donna Lieberman, ha celebrado que Mamdani haya cumplido una de sus grandes promesa de campaña menos de un año después de llegar al cargo y puesto fin a las operaciones de una unidad culpable de "reprimir a la disidencia, exacerbar tensiones y herir a los neoyorquinos" haciendo gala de un espectro de abusos "que han costado a la ciudad millones de dólares" en denuncias.

No obstante, la NYCLU ha avisado a Mamdani que tiene intención de vigilar muy de cerca las actuaciones de la "unidad civil" anunciada por el alcalde.