Manifestantes lanzan cócteles molotov contra la sede de la misión de la UE en Kosovo tras las sentencias

Archivo - La sede de la misión civil de la UE en Kosovo (EULEX) - Vedat Xhymshiti / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de manifestantes han lanzado cócteles molotov este miércoles contra la sede de la misión civil de la UE en Kosovo (EULEX) en protesta por las condenas emitidas por el Tribunal Especial para Kosovo (TEK) contra el expresidente Hashim Thaci, quien lideró el escuadrón paramilitar albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y otros tres acusados más.

Los manifestantes, ataviados con banderas y pancartas, han marchado desde el centro de Pristina hasta la sede de EULEX, ubicada en el distrito de Kosovo Polje, donde se han registrado fuertes disturbios pese al amplio dispositivo policial desplegado en la zona.

Las protestas contra el veredicto del tribunal también han provocado el bloqueo de algunas de las principales carreteras que conectan Pristina con Kosovo Polje. Al menos una persona ha sido arrestada en el marco de los disturbios, según ha recogido el portal de noticias Telegrafi.

"INJUSTICIA INACEPTABLE"

El fallo no solo ha causado descontento en las calles. El jefe del Ejecutivo kosovar, Albin Kurti, ha defendido que el dictamen no refleja la voluntad del pueblo y ha confiado en que la sentencia sea corregida durante la fase de apelación.

"La declaración de culpabilidad y un castigo tan severo para cuatro antiguos líderes del ELK es una injusticia inaceptable, un castigo grande y dañino. El fallo puede haberse dictado formalmente en nombre del pueblo de Kosovo, pero esa fórmula vacía no debe confundirse con el sentimiento del pueblo", ha indicado.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Exteriores, Glauk Konjufca, quien ha apuntado a que el dictamen ha causado "una profunda decepción en todo Kosovo" y espera que se someta a "un escrutinio judicial cuidadoso y riguroso".

"Nuestro compromiso inquebrantable con el Estado de derecho, los principios democráticos, la paz y el futuro europeo de Kosovo permanece inalterado", ha dicho en un mensaje en redes sociales en el que ha recordado que la historia del territorio "es una de represión, resistencia, guerra, pérdida y, en última instancia, una libertad ganada con gran esfuerzo".

Por su parte, la presidenta interina, Albulena Haxhiu, ha precisado que "el respeto a la justicia no implica guardar silencio ante cualquier intento de distorsionar la historia" y que no puede permitirse que sentencias como esta "se utilicen para relativizar los crímenes del régimen serbio, para minimizar su responsabilidad o para crear una narrativa falsa".

"La guerra del Ejército de Liberación de Kosovo fue una guerra de liberación. Nació ante la opresión, la violencia y los crímenes del régimen serbio contra el pueblo de Kosovo. Ningún veredicto puede cambiar la naturaleza de esa guerra ni anular el derecho de un pueblo a luchar por su libertad", ha aseverado.

El ELK luchó contra las tropas serbias para conseguir la independencia de la provincia, de población mayoritariamente albanesa. La independencia, declarada de forma unilateral en 2008 --sin que desde entonces haya sido reconocida por diversos países, entre ellos España-- se consiguió finalmente con la ayuda de la OTAN, que lanzó una campaña de bombardeos contra Serbia en 1999, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.