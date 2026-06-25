MAPAS | Terremoto en Venezuela: epicentro y zonas afectadas por el doble seísmo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Venezuela se encuentra bajo estado de emergencia tras registrarse un violento doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter este miércoles alrededor de las 18:00 de la tarde. El fenómeno, con epicentro en la sierra de Aroa, ha dejado un balance inicial de al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque las autoridades advierten que las cifras aumentarán al consolidar los datos de las zonas más críticas.

La situación es especialmente devastadora en el estado de La Guaira, calificado como "zona de desastre" debido al colapso de decenas de edificios y al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por graves daños estructurales. También se han reportado daños materiales y estructurales en los estados de Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara y Mérida.

En el Distrito Capital de Caracas, los sectores de Los Palos Grandes y Altamira, en el municipio Chacao, presentan las afectaciones más graves con el desplome de viviendas y múltiples estructuras en riesgo inminente de colapsar tras la veintena de réplicas registradas.

ZONAS DE VENEZUELA AFECTADAS POR EL TERREMOTO

Los siguientes mapas muestran dónde fue el epicentro y la distribución de las zonas afectadas, donde se reportan importantes consecuencias materiales y estructurales.