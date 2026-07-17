Marines de EEUU abordan un buque sancionado en el golfo de Omán para "verificar" que acata su bloqueo contra Irán

Marines de EEUU abordan un buque sancionado en el golfo de Omán para "verificar" que no infringe el bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense contra Irán - CENTCOM EN X

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han anunciado que una unidad de Marines ha abordado este jueves en el golfo de Omán un buque petrolero sancionado por el Departamento del Tesoro en 2024 a fin de "verificar" que no infringía el bloqueo naval impuesto por la Armada norteamericana contra los puertos y costas iraníes en el marco de la nueva escalada bélica en la que se encuentran Washington y Teherán pese al acuerdo preliminar alcanzado entre ambos gobiernos a mediados de junio.

"Marines estadounidenses de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines llevan a cabo un abordaje de verificación a bordo del M/T Wen Yao en el golfo de Omán, el 16 de julio", ha indicado el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos en un mensaje en redes sociales.

Esta operación se produce en el marco del bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense, cuyas fuerzas han desviado ya "tres buques mercantes que intentaban burlar" el mismo, así como "han inutilizado uno que no cumplió con las órdenes y han abordado otro para garantizar el pleno cumplimiento" de dicho bloqueo naval.

"El estrecho de Ormuz y las aguas circundantes siguen siendo libres y abiertas, salvo para los buques que intentan violar el bloqueo de 'muro de acero' de Estados Unidos", ha espetado el órgano castrense.

El buque M/T Wen Yao --con destino declarado a Salalá, Omán-- fue sancionado en noviembre de 2024 entre más de una veintena de navíos vinculados a su vez a distintas empresas como parte de una acción destinada a "limitar la capacidad" de la República Islámica de Irán "para obtener ingresos energéticos cruciales para socavar la estabilidad en la región y atacar a los socios y aliados de Estados Unidos", señalando en concreto en dicha ocasión un "ataque perpetrado por Irán contra Israel el 1 de octubre, su segundo ataque directo contra Israel" por aquel entonces en 2024, según la nota divulgada por el Tesoro de Estados Unidos con motivo de la designación.

Este petrolero, que ya ha portado banderas de Curaçao, Liberia, Panamá, San Marino e Islas Cook, fue sancionado cuando empleaba esta última junto a más de una veintena de navíos y a 16 empresas descritos en su conjunto por Washington como "una parte significativa de la 'flota fantasma' de petroleros y de los operadores ilícitos que transportan las exportaciones de petróleo del régimen iraní".