Marruecos condena los ataques iraníes a los países árabes y apela a la unidad para reforzar la seguridad regional

Archivo - Nasser Bourita, ministro de Exteriores de Marruecos. - Europa Press/Contacto/Eric Lalmand - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Marruecos ha condenado los "atroces" ataques de Irán sobre sus vecinos árabes y ha apelado a la unidad de todos ellos como la mejor manera de preservar la seguridad y la soberanía de la región, en el marco del Consejo de Ministros de la Liga de los Estados Árabes, celebrado para abordar este asunto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha denunciado que estos ataques son una flagrante agresión contra la soberanía de los "países árabes hermanos", que pone en serio riesgo la seguridad de la región.

"Marruecos expresa su plena solidaridad hacia estos países y su completo apoyo a todas las medidas legítimas que consideren apropiadas para salvaguardar su seguridad y aseguren el bienestar de sus ciudadanos y residentes", ha manifestado Burita, según reza un comunicado de Exteriores.

Para Marruecos estos ataques son una muestra de las "políticas hostiles que el régimen de Irán continúa adoptando hacia sus vecinos de la región", pero también de manera general, "en un intento de acrecentar la discordia y la desestabilización".

En ese sentido, ha advertido de que estas "atroces agresiones" está relacionadas con "la creación de entidades y grupos terroristas" que utilizan para sus intereses en la región. Por todo ello, Marruecos ha apelado a la unión de las naciones árabes para hacer frente a este tipo de desafíos.

"Reforzar la cohesión árabe y consolidar la acción conjunta en el marco de la Liga de Estados Árabes sigue siendo la mejor manera de preservar la seguridad colectiva de los países árabes, proteger su soberanía, los intereses de sus pueblos hacer frente a los desafíos que apuntan hacia la estabilidad de la región, lejos de la lógica de división, fragmentación y dispersión", ha remarcado.

Burita ha concluido reclamando también que las naciones árabes adopten una posición conjunta para confrontar los ataques iraníes a través del diálogo y la diplomacia con el objetivo de lograr una desescalada del conflicto en la región.

