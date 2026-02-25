Marruecos intercepta una embarcación con cerca de 200 migrantes que se dirigían a las Islas Canarias

Archivo - Rescate de migrantes en Marruecos en una imagen de archivo - FUERZAS ARMADAS DE MARRUECOS - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos han anunciado la interceptación de una embarcación con cerca de 200 migrantes que intentaban llegar a las costas de las Islas Canarias, en operación llevada a cabo frente a las costas de la ciudad de Dajla, en la zona ocupada de Sáhara Occidental.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que la embarcación trasladaba a 189 "migrantes en situación irregular", antes de afirmar que todos ellos son de países de África subsahariana.

"Algunos de los detenidos, todos ellos de África subsahariana, recibieron atención médica a bordo antes de ser trasladados al puerto de Dajla y entregados a la Gendarmería", ha manifestado, sin que por ahora haya más detalles sobre las edades y nacionalidades de estas personas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que cerca de 160 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas intentando cruzar el Atlántico desde el oeste de África en lo que va de año. Esta ruta deja más de 6.540 muertos y desaparecidos desde 2014, según el organismo.