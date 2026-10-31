Marruecos ve como un "paso significativo" el veto sobre la resolución de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental

Archivo - Los representantes votan un proyecto de resolución durante una sesión del Consejo de Seguridad en la sede de la ONU en Nueva York, el 30 de octubre de 2026. El viernes, el Consejo de Seguridad no logró renovar el mandato de MINURSO - Manuel Elias / Xinhua News / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey Mohamed VI de Marruecos ha afirmado que la suspensión de la renovación del mandato de la MINURSO --la misión de mantenimiento de la paz desplegada por la ONU en el Sáhara Occidental-- "es un avance importante y un paso significativo hacia la resolución definitiva del problema del Sáhara" tras los vetos de Rusia y Estados Unidos sobre sus propias propuestas.

"Esta Misión ha servido durante mucho tiempo como herramienta para internacionalizar la disputa regional relativa a la legítima recuperación por parte del Reino de Marruecos de sus provincias saharianas", ha señalado el jefe de Estado en un comunicado difundido por su Gabinete.

Marruecos ha expresado su "satisfacción" sobre este "avance" y se ha comprometido a "respetar el alto al fuego", mientras que ha instado a Naciones Unidas que "las reuniones periódicas del Consejo sobre el Sáhara, los informes correspondientes y las sesiones informativas" dejen de ser necesarias.

"El proceso político de la ONU, que lamentablemente se ha caracterizado por la dilación de otras partes y su obstinación en generar estancamientos y perpetuar el statu quo, queda suspendido. Próximamente se adoptarán medidas similares en otros órganos de la ONU", ha celebrado.

Estas declaraciones llegan después de que Rusia haya vetado la resolución estadounidense sobre la prórroga del despliegue de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, la cual expira este mismo sábado. Poco después, Moscú ha presentado su propia resolución que omite cualquier referencia al plan de autonomía --elaborado por Rabat, apoyado por Washington y repudiado por el Frente Polisario-- y que buscaba prorrogar un año más la MINURSO.

Tras esta decisión, Estados Unidos ha decidido utilizar de la misma manera su derecho a veto, por lo que no se ha llegado a concretar una resolución efectiva sobre el mandato de la misión de paz de Naciones Unidas.