Más de 1.100 muertos por los ataques del Ejército israelí en Líbano

Restos y escombros de un edificio en el sur de Beirut tras un bombardeo de Israel - Marwan Naamani / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han anunciado este jueves la muerte de 1.116 personas en ataques efectuados por el Ejército de Israel contra su territorio desde principios de marzo, que han dejado asimismo 3.229 heridos.

El Ministerio de Sanidad ha indicado estos datos en un nuevo balance, donde cifra en 42 los profesionales sanitarios muertos desde el 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá retomó sus ataques contra territorio israelí, en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Los ataques de Israel han provocado además el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano desde el 2 de marzo, de acuerdo a un balance de la Unidad de Riesgos y Desastres, que ha indicado durante la jornada que el total de personas albergadas en refugios del Gobierno ha ascencido a 136.262 y el de familias a 34.973.

El ministro de Información libanés, Paul Morcos, ha informado este jueves de que las autoridades han decidido "recurrir de forma inmediata" ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar la "amenaza" que supone la ofensiva de Israel contra la "soberanía" libanesa.

Pese a la actual escalada, el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Israel ha argumentado, en todo este tiempo, que actúa contra Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.