Más de un centenar de detenidos en las protestas contra el Gobierno de Bolivia durante el último día

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Bolivia han informado de que más de un centenar de personas han sido detenidas en el marco de las fuertes protestas y huelgas que están teniendo lugar en el país y con las que miles de personas buscan expresar su rechazo al Gobierno de presidente, Rodrigo Paz, y la falta de políticas que cotribuyan a paliar la crisis económica.

La Policía ha indicado que gran parte de los detenidos han sido arrestados después de enfrentarse a los agentes de las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad de La Paz, donde se han concentrado la mayoría de las manifestaciones y marchas de las últimas jornadas.

Así, ha explicado que en la zona se han registrado una serie de disturbios, y ha acusado a los manifestantes de hacer uso de explosivos y objetos contundentes contra los agentes policiales, que respondieron con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. "En ese contexto, se han realizado múltiples detenciones en distintos puntos de la ciudad", ha aclarado la Policía, según informaciones del diario 'Los Tiempos'.

Las personas detenidas han sido trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecen mientras avanza la investigación y se aclara su situación jurídica, tal y como indican estas informaciones.

Si bien las autoridades cifran en 104 los detenidos hasta el momento, la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha indicado que se trata de 95 arrestados, aunque ha apuntado a que se encuentran a la espera de tener acceso a informes oficiales de las fuerzas de seguridad para conocer los detalles de cada detención.

El país se adentra ya en la tercera semana de protestas en La Paz, con la participación de sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana y a los que se han sumado mineros y profesores, además de activistas y grupos indígenas, entre otros. De momento, al menos cuatro personas han muerto en el marco de estos disturbios.

Si bien Paz llegó a l poder hace tan solo medio año, estos grupos han insistido en la necesidad de introducir medidas para paliar la grave crisis económica que sufre el país y que se ha alargado durante décadas. Muchos de estos sectores, afines al expresidente Evo Morales, piden medidas inmediatas ante la escasez de combustible y la creciente inflación.