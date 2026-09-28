Más de cien muertos por las últimas lluvias e inundaciones en Nepal y el norte de India

Dos mujeres limpian un área afectada por el desbordamiento de un río, en Prayagraj, noreste de India. - Prabhat Kumar Verma / Zuma Press / Europa Press

KATMANDÚ/NUEVA DELHI 28 Sep. (DPA/EP) -

Más de 100 personas han muerto como consecuencia de las graves inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias que han estado cayendo en los últimos días en Nepal y el noreste de India.

En el estado indio de Uttar Pradesh, que limita con Nepal, las autoridades han informado de 81 fallecidos desde el viernes después de tres días de intensas precipitaciones, que han anegado carreteras y caminos, aislando pueblos y causando graves daños, con la caída de puentes, edificios y árboles.

Las autoridades locales han informado de que más de 2.000 hectáreas de tierras de cultivo han quedado inundadas y más de un centenar de animales han muerto como consecuencia de unas lluvias que si bien suponen un alivio para los agricultores, suelen dejar a su paso una estela de muerte y devastación.

Previsiblemente, se espera una mejora de la situación a medida que llega el final de la temporada de monzones el país. Mientras, en la vecina Nepal, al menos 27 personas han perdido la vida por estos mismos hechos, según ha detallado la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

No obstante, la cifra es susceptible de variar en los próximos días, puesta tal y como ha señalado la portavoz de la NDRRMA, Shanti Mahat, varias personas continúan desaparecidas.

Ya el pasado mes de agosto, Nepal y la región china de Tíbet sufrieron unas repentinas y mortíferas crecidas de los ríos provocando más de 1.450 muertos, además de otras 5.500 personas desaparecidas.