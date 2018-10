Más de cinco millones de niños, al borde de la hambruna en Yemen

Publicado 19/09/2018 14:26:27 CET

"A menudo pasamos dos días enteros sin comer. Siento que le he fallado a mi hija", cuenta el padre de una niña desnutrida

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La guerra en la que vive sumido Yemen desde hace tres años y medio ha llevado al límite a la población civil y 5,2 millones de niños están al borde de la hambruna, según la ONG Save the Children, que ha alertado de los riesgos que conllevan las subidas de los precios de los alimentos y el combustible.

La organización ha actualizado los datos para expresar su preocupación por las consecuencias que puedan derivarse de la ofensiva sobre la ciudad de Hodeida, controlada por los rebeldes y puerta de entrada de comida y combustible para el 80 por ciento de la población yemení.

Una interrupción en el suministro, ha advertido Save the Children, "podría causar inanición a una escala sin precedentes", habida cuenta de que las familias no tienen recursos para costearse los bienes más básicos. El colapso económico y la depreciación del rial --del 180 por ciento desde que comenzó la guerra-- marca el día a día de la población.

El precio de los combustibles básicos ha aumentado en un 25 por ciento entre noviembre del año pasado y septiembre de 2018, mientras que el precio de los alimentos se ha duplicado en algunas partes del país en cuestión de días. La ONG ha tenido noticias de familias abocadas a decisiones imposibles, como elegir entre llevar a un bebé desnutrido al hospital o alimentar al resto de la familia.

"Es muy común que los padres no traigan a sus hijos a las instalaciones sanitarias para recibir tratamiento, simplemente porque no pueden pagar los costos de transporte", ha explicado el doctor Ali, asesor de nutrición de Save the Children en la localidad de Amran. El médico ha recordado que hay personas que llevan años sin cobrar salario alguno y "no tienen otra fuente de ingresos".

En una reciente encuesta de la ONU, un 98 por ciento de las 2.000 personas entrevistadas reconocía que los alimentos suponían el principal gasto del hogar y un 72 por ciento admitía que había reducido el consumo de comida.

La desnutrición, en un contexto como este, no hace sino aumentar y la mitad de los niños de Yemen tienen retraso en su crecimiento. En el caso concreto de Hodeida, uno de cada veinte niños menores de cinco años sufre desnutrición aguda severa.

La presidenta de Save the Children, Helle Thorning-Schmidt, ha recordado que "los niños con desnutrición severa tienen 12 veces más probabilidades de morir a causa de enfermedades prevenibles como la neumonía, el sarampión, el cólera o la difteria". El retraso en el crecimiento, además, va asociado a "daños físicos y a menudo secuelas cognitivas irreversibles a largo plazo", ha añadido.

Thorning-Schmidt, que viajó recientemente a Yemen, ha contado que en un hospital del norte del país "los bebés estaban demasiado débiles para llorar, con el cuerpo agotado por el hambre". Y la situación sería extensible a la mayor parte del país.

LA VIDA DURANTE LA GUERRA

"La vida ha cambiado mucho durante la guerra", reconoce Omar, que sufre al ver a su hija Amara, de diez meses, gravemente desnutrida. Tanto él como su mujer no tienen trabajo, por lo que apenas pueden facilitarle alimento y, aunque lo tuviesen, asumen que "el coste de los alimentos es demasiado alto".

"Solíamos comer carne y pescado, pero ahora solo puedo pagar el pan, así que eso es lo que comemos. A veces también podemos comer verduras si consigo ahorrar. A menudo pasamos dos días enteros sin comer, y me siento muy culpable cuando eso sucede. Siento que le he fallado a mi hija", afirma Omar.

Mansur, de 14 meses, sufre desde hace siete desnutrición, fruto de una diarrea de la que, como Amara, no pudo remontar. Su padre trabajaba como agricultor antes del conflicto, pero ahora su familia, que se vio obligada a vender sus tierras para sobrevivir, apenas consume leche del ganado de su vecino y algo de pan.

Lamia, la madre de Mansur, al menos se consuela con que su hijo "está mejorando". "(El médico) me dio alimento nutritivo para mi hijo. Me dijo que debería continuar amamantando y me explicó por qué es importante", ha destacado la mujer.