Más de cinco millones de personas regresan a sus hogares en Sudán, según la OIM

Archivo - Una mujer cocina frente a una tienda de campaña en Al Tina, en el oeste de Sudán - Walid Rahamtalla / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de cinco millones de personas han regresado a sus lugares de origen en Sudán, la mayoría de ellas desde otros puntos del país, de acuerdo al último balance de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que reclama ayuda urgente para satisfacer las necesidades básicas de quienes ahora enfrentan escasas oportunidades de subsistencia, viviendas con daños y centros de salud con apenas funcionamiento.

"Más de cinco millones de sudaneses han regresado a casa. Eso dice mucho de su valentía y esperanza. Pero volver a casa es solo el comienzo. Muchas familias regresan a hogares dañados, escuelas cerradas y clínicas que apenas funcionan. Hay pocas oportunidades de subsistencia. Si no los ayudamos ahora, muchos se verán obligados a desplazarse de nuevo", ha advertido la directora general de la OIM, Amy Pope, en un comunicado.

La organización ha cifrado en 5.145.165 las personas retornadas a 76 localidades de nueve estados del país africano, lo que supone un 4% más que el pasado agosto. Estos números son para la OIM "una señal de progreso, aunque poco común, en medio de una prolongada crisis humanitaria", desde que estallara el conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) hace más de tres años, pero advierte de que es un avance "frágil".

La mayoría de las pesonas que han logrado regresar a sus hogares, el 82%, lo han hecho desde otro punto del país, mientras que el 18% restante, unas 930.000 personas, llegaron desde el extranjero, la mitad de ellas desde Egipto, por detrás de Sudán del Sur (25%), Libia (10%) y los países del Golfo (8%).

"Las acciones que emprenda la comunidad internacional ahora determinarán si Sudán puede pasar del desplazamiento a la recuperación o si se revierten los logros obtenidos con tanto esfuerzo", ha manifestado en una nota en la que insta a gobiernos, donantes y socios, instituciones financieras internacionales y organizaciones humanitarias a "que actúen de inmediato".

La OIM les recuerda que la ayuda humanitaria "debe continuar" tanto para los retornados como para los que siguen desplazados, una cifra que asciende a 8.583.274 personas, aproximadamente un 1% menos que la del mes pasado y un 26% inferior al pico de la crisis. "La inversión a largo plazo es igualmente urgente. Incluso con estas nuevas cifras, Sudán sigue albergando una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo", apunta la OIM.

Con todo, la OIM ha advertido de que siguen produciéndose nuevos desplazamientos, en particular en partes de Darfur, Kordofán y Nilo Azul, habida cuenta de la "persistente inseguridad", por lo que es "esencial" que se invierta de manera "sostenida" en asistencia que permita suministrar bienes no alimentarios, protección y servicios básicos como acceso a salud y educación, en particular para la mitad tanto de desplazados y retornados que tienen menos de 18 años.

La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.