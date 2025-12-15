Más de una veintena de detenidos en Ámsterdam durante una protesta contra el concierto de un cantante israelí

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Países Bajos. - Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Países Bajos han detenido a 22 personas durante una protesta celebrada en la capital, Ámsterdam, contra la celebración del concierto del cantante israelí Shai Abrahmson, unas manifestaciones que se han concentrado en torno a la sala Concertgebouw y que se han saldado con un agente herido.

La Policía, que ha indicado este lunes que un grupo de manifestantes propalestinos irrumpió la noche del domingo en la zona, donde lanzaron bombas de humo de color verde y rojo, ha explicado que los agentes hicieron uso de las porras en un intento por sofocar la protesta.

Los hechos han tenido lugar como rechazo al concierto del polémico cantante israelí durante las celebraciones de la Janucá, una celebración judía. Según los agentes, todos los detenidos han sido acusados de violar la Ley de Asamblea y se negaron a identificarse, según un comunicado.

Cientos de personas se reunieron en el parque de Museumplein, al otro lado de la calle, donde portaron banderas palestinas y criticaron el concierto. Asimismo, acusaron a las autoridades israelíes de "asesinar niños" en Gaza.