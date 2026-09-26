Mauritania aboga en la ONU por una "responsabilidad compartida" para abordar las causas de la migración irregular

Archivo - El ministro de Exteriores de Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzoug - Yevgeny Biyatov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Mauritania, Mohamed Salem Merzoug, ha defendido este viernes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de articular una respuesta internacional coordinada y basada en la "responsabilidad compartida" para gestionar los flujos migratorios globales.

Durante su intervención, el representante mauritano ha subrayado que la migración como fenómeno responde principalmente a la "búsqueda de oportunidades de empleo y desarrollo", por lo que ha instado a analizar su complejidad "sin estridencias" y desde una perspectiva pragmática y humanitaria, asumiendo que la migración está en el "centro de este desafío común".

"Necesitamos una respuesta a este desafío con colaboración entre los países de origen, tránsito y destino. Es importante que las responsabilidades se compartan y que se traten las causas reales de la migración irregular, al tiempo que se combate la trata de seres humanos", ha aseverado Merzoug ante el pleno.

Asimismo, el jefe de la diplomacia de Nouakchott ha enfatizado que cualquier estrategia destinada a contener la migración irregular debe priorizar la protección de la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes, recordando que la clave para una gestión sostenible del fenómeno reside en la solidaridad internacional y el desarrollo socioeconómico de las regiones nativas.

Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado durante las últimas semanas la interceptación de varias embarcaciones con cientos de personas a bordo, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.800 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.150 muertos y desaparecidos.