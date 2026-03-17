Mauritania convoca al embajador de Malí en plenas tensiones por un secuestro de militares malienses

Archivo - El presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) en la ciudad de Sharm el Sheij, Egipto (archivo) - Gehad Hamdy/Dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mauritania ha convocado al embajador de Malí en Nuakchot, Bakary Doumbia, tras las tensiones bilaterales por las acusaciones de Bamako sobre la huida de dos militares secuestrados por "terroristas" que supuestamente fueron retenidos en un campamento de refugiados en el país vecino, versión rechazada de plano por las autoridades mauritanas.

El ministro de Exteriores mauritano, Mohamed Salem Uld Merzug, se ha reunido con Doumbia para "abordar las relaciones de cooperación" y abordar "las vías para reforzarlas y desarrollarlas", según un comunicado publicado por la cartera a través de sus redes sociales.

Asimismo, el ministerio ha resaltado que ambos "intercambiaron opiniones sobre asuntos de interés común", sin más detalles al respecto y sin que la junta militar maliense haya dado por ahora su versión sobre la reunión.

El encuentro ha tenido lugar después de que el Ejército maliense indicara que dos de sus militares secuestrados por "grupos armados terroristas" lograron durante el fin de semana escapar del lugar en el que estaban retenidos, situado en "un campamento de refugiados" en Mauritania, tras lo que Nuakchot mostró su "sorpresa y condena" a las afirmaciones vertidas por Bamako.

"Esta evasión fue posible gracias a las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas malienses en la frontera entre Malí y Mauritania y en el bosque de Wagadoudijo el Ejército maliense, que identificó a estos dos soldados como Mohamed Wangaraba y Mahamed el Maouloud Diallo, raptados el 9 de octubre de 2025 en el río Níger "cuando estaban de permiso".

En respuesta, el Ministerio de Exteriores mauritano rechazó "de plano" las acusaciones sobre que estas personas estuvieran retenidas en su territorio, algo que "no se fundamenta en la verdad y supone una grave difamación". "La emisión de este tipo de afirmaciones sin presentar prueba alguna y sin consultas previas a través de los canales apropiados supone un comportamiento inapropiado que no puede ser tolerado", recalcó.

"Este campamento ha estado bajo supervisión constante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y muchas organizaciones humanitarias internacionales y organizaciones no gubernamentales independientes", afirmó, al tiempo que incidió en que "la insinuación de que los grupos terroristas pueden detener a personas allí es una acusación grave".