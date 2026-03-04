La máxima autoridad religiosa chií de Irak condena la "guerra injusta" contra Irán: "Sienta un precedente peligroso"

Archivo - Imagen de una adolescente con un retrato del ayatolá Alí Sistani, la máxima autoridad religiosa chií en Irak. - Europa Press/Contacto/Adil Abass - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gran ayatolá Alí Sistani, la máxima autoridad religiosa chií en Irak, ha condenado este miércoles la "guerra injusta" desatacada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha pedido a la comunidad internacional interceder para ponerle fin "de forma inmediata" dado que "sienta un precedente religioso".

Sistani ha instado a evitar un "caos generalizado y una inestabilidad prolongada" derivada de esta ofensiva y ha lamentado que se han registrado "escenas sin precedentes en la región desde hace mucho tiempo", según ha indicado en un mensaje difundido por su oficina.

Por ello, ha recordado que "lanzar una guerra a gran escala contra otro Estado miembro de la ONU para imponer ciertas condiciones o derrocar su sistema político, además de violar las convenciones internacionales, constituye un precedente extremadamente peligroso". "Esto podría provocar graves consecuencias tanto a nivel regional como internacional", ha destacado.

"Como era de esperar, el alcance de las operaciones contramilitares se ha ampliado a otros países, donde numerosas zonas e instalaciones han resultado dañadas, ha advertido, al tiempo que sostenido que esta ofensiva podría acabar "devastando pueblos en la región y perjudicando también a los intereses de otros".

En este sentido, el clérigo iraquí ha instado a "todos los musulmanes y pueblos libres del mundo a denunciar esta guerra y solidarizarse con el oprimido pueblo iraní" y ha pedido a "todos los actores internacionales y países del mundo que hagan todo lo posible por (...) encontrar una solución justa y pacífica al problema nuclear iraní, de conformidad con las normas del Derecho Internacional".

Además, ha lamentado que el "gran número de muertos" por la ofensiva contra Irán, que supera ya el millar. "Esto incluye a numerosos héroes que defendieron su país, decenas de niños y otros civiles inocentes", ha aclarado, antes de añadir que también se han producido "daños a la propiedad pública y privada".