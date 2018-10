May consigue el respaldo de su partido tras las críticas a su plan para el Brexit

Publicado 24/10/2018 23:24:31 CET

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha recibido este miércoles el respaldo de los parlamentarios del Partido Conservador en una reunión privada, evitando la posibilidad de un desafío a su liderazgo por la estrategia sobre el Brexit.

May ha enfurecido tanto a los partidarios del Brexit como a los legisladores proeuropeos al no llegar a un acuerdo en una cumbre del bloque la semana pasada y plantear la posibilidad de extender un periodo de transición posterior al Brexit para ayudar a facilitar las negociaciones.

Sin embargo, ha sido recibido recibida con aplausos a su llegada a la reunión, y algunos de los presentes han señalado posteriormente que la primera ministra británica ha salido bien parada.

May pidió dirigirse al 'Comité 1992' de su partido tras las persistentes críticas por el enfoque de las conversaciones por el Brexit. "Ella unió al partido (...) bueno, al menos por esta noche", ha indicado un legislador pro Brexit que ha asistido a la reunión.

A sólo cinco meses de que Reino Unido deje la Unión Europea, el 29 de marzo, las negociaciones para el Brexit de May se han visto estancadas por la falta de acuerdo para tener una red de seguridad para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Muchos directivos de empresas e inversores temen que los intereses políticos partidarios puedan frustrar un acuerdo, empujando a la quinta economía mundial a un Brexit desordenado, una situación que podría asustar a los mercados financieros y bloquear las vías del comercio exterior.

Una encuesta de Ipsos MORI publicada este mismo miércoles muestra que un récord de 78 por ciento de los votantes no confía en May para alcanzar un buen acuerdo con Bruselas, en comparación con un 70 por ciento de septiembre.

Sin embargo, muchos parlamentarios conservadores ven con temor la posibilidad de cesar a la jefa del Gobierno cuando Reino Unido afronta el que podría ser el momento político y económico más importante de su historia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, muchos políticos creen que una convocatoria de elecciones podría acabar llevando al poder al ahora opositor Partido Laborista.

Una moción de censura contra May podría llegar a convertirse en realidad si 48 parlamentarios 'tories' la piden por carta al presidente del Comité 1922. El diario 'The Sunday Times' ha informado de que ya hay 46 parlamentarios que han solicitado la moción por escrito pero a fecha del lunes la cifra de 48 todavía no se había alcanzado.