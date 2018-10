May defiende que es mejor no tener acuerdo sobre el Brexit que lo que ofrece ahora la UE

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Actualizado 25/09/2018 23:39:48 CET

NUEVA YORK, 25 (Reuters/EP)

La primera ministra británica, Theresa May, ha indicado este martes que cree que es mejor que no haya un acuerdo sobre el Brexit que la oferta planteada actualmente por la Unión Europea, insistiendo en que Reino Unido espera contrapropuestas de Bruselas para seguir avanzando en la negociación.

"Siempre he dicho que no tener un acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Creo que un mal acuerdo sería uno que rompiera Reino Unido", ha señalado al ser preguntada sobre era mejor un 'no acuerdo' que uno similar al acuerdo de comercio existente entre la UE y Canadá.

Posteriormente, su portavoz ha aclarado que May se estaba refiriendo específicamente al tipo de acuerdo que ofrece actualmente la UE para la futura relación comercial entre Reino Unido y el bloque, que Londres cree que separaría a Inglaterra, Gales y Escocia de Irlanda del Norte al insistir en que en el Úlster imperaran normas aduaneras diferentes.

Asimismo, la primera ministra británica ha sostenido que no sería beneficioso para el país celebrar nuevas elecciones generales mientras se están negociando los términos del Brexit.

"Lo que estoy haciendo es trabajar para lograr un buen acuerdo (Brexit) con Europa en beneficio nacional. No sería beneficioso tener una elección", ha dicho.

El viernes, May recalcó que "nadie" quiere un buen acuerdo más que ella, tras el rechazo de los líderes europeos a su propuesta para el Brexit durante la cumbre en Salzburgo.

"Pero la UE debe tener claro que no revocaré el resultado del referéndum", que calificó del "mayor ejercicio democrático" realizado en el país, "ni romperé mi país".