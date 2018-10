May renuncia a presentar una nueva propuesta para avanzar hacia un acuerdo del Brexit

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Publicado 17/10/2018 21:58:40 CET

Se muestra "abierta a considerar la extensión" del periodo transitorio

BRUSELAS, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha renunciado este miércoles a presentar ante el resto de líderes de la Unión Europea una nueva propuesta que permita avanzar hacia una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea, si bien ha matizado que el acuerdo entre Londres y Bruselas está "cerca" y puede alcanzarse "en los próximos días o semanas".

Así, May ha trasladado al resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE su valoración sobre la marcha de las negociaciones y ha enfatizado que se han realizado progresos desde la última cumbre de líderes en Salzburgo (Austria), a la vez que ha mostrado buena voluntad para encarar la recta final de las conversaciones según fuentes comunitarias.

No obstante, y pese a la advertencia que este martes hizo el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, quien afirmó que era necesario que presentase "propuestas concretas" para desbloquear las negociaciones, la líder conservadora no ha ofrecido "ideas nuevas" pero sí se ha mostrado "abierta a considerar la extensión" del periodo transitorio, según aseguran fuentes de la UE.

Tras la intervención de May, que apenas ha durado un cuarto de hora, la primera ministra se ha marchado de la sala para que el resto de líderes intercambien impresiones sobre el estado de las negociaciones y el progreso realizado hasta la fecha, así como sobre los pasos que deben darse a partir de ahora para asegurar un pacto con Reino Unido que evite un Brexit 'duro'.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que también ha presenciado el discurso de May y ha abandonado la cumbre a continuación, ha revelado que la 'premier' no ha expuesto "nada sustancialmente nuevo", pero ha valorado que haya ofrecido un mejor "talante" y "flexibilidad".

OPTIMISMO CON CAUTELA

En las llegadas a la reunión han sido varios los líderes que han trasladado cierto optimismo de cara a los próximos días y semanas, aunque también han reconocido la dificultad de las negociaciones para conseguir una solución a la cuestión irlandesa.

"Tengo a la vez mensajes de confianza y de urgencia. Confianza porque se han realizado progresos, vemos la voluntad colectiva de avanzar, pero no estamos ahí todavía y es ahora cuando hay que decidir", ha opinado el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El líder francés ha avisado de que le corresponde a May aclarar qué soluciones son aceptables para ella teniendo en cuenta "sus equilibrios políticos".

Por su parte, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha asegurado que será necesario "mucho más tiempo" para concluir un acuerdo de retirada y ha insistido en que "continuará el trabajo" de las negociaciones en las próximas semanas "con calma y paciencia".

ACUERDO AL 90%

La canciller alemana, Angela Merkel, se ha sumado a las nuevas intenciones y ha dicho que el consenso está "al 90%" y ha confiado en la buena voluntad de ambas partes para avanzar.

"Lamento que no tengamos todavía el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, pero aún creo que es posible", ha declarado el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, quien ha destacado que Londres es un "socio importante y cercano".

"No es posible tener una pierna en el continente y una pierda en Reino Unido. No es posible", ha zanjado, por su parte, la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, quien ha recordado que el pasado viernes se llegó a un acuerdo para el divorcio a nivel "técnico" que se frustró porque "Londres no aceptó".

Grybauskaite ha lamentado la falta de claridad de May y ha dejado claro que "cuando uno sabe realmente lo que quiere, es posible llegar a acuerdos sobre cualquier cosa".

La lituana ha considerado que un divorcio sin acuerdo sería "duro para ambas partes" y ha apostado por que quedan varias cumbres extraordinarias por convocar porque "el drama no ha llegado a su última fase".

El primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini, por su parte, ha señalado que es una persona optimista "pero no hoy", pero ha pedido "hacer lo máximo hasta el último día" para superar los escollos que impiden sellar un pacto.

A juicio del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, hay margen para que en las "próximas semanas" los equipos negociadores de Bruselas y Londres puedan acercar posturas y acordar una salida ordenada. "Soy relativamente optimista", ha dicho, tras señalar que pese al fracaso del pasado fin de semana, se han dado importantes pasos.