Media Luna Roja evacúa a 71 personas más de Gaza por motivos médicos

Pacientes palestinos, entre ellos niños, reciben tratamiento médico y se les realizan reconocimientos médicos en el interior de una ambulancia que funciona como clínica médica móvil. - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Media Luna Roja Palestina ha evacuado a 71 personas de la Franja de Gaza por motivos médicos, de los cuales 32 son enfermos y otros 39 son familiares que acompañan a los pacientes.

Según informa la agencia de noticias WAFA, la operación se realiza en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se enmarca en los esfuerzos para que pacientes palestinos reciban tratamiento fuera del enclave.

Los pacientes fueron atendidos en el hospital de campaña de Al Mauasi, gestionado por Media Luna Roja Palestina, donde los servicios médicos se aseguraron de que los enfermos estuvieran preparados antes de la evacuación, con vistas a su traslado y a la continuación de su tratamiento fuera de Gaza.

En julio, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, estimaba que al menos 300 palestinos han muerto esperando a su evacuación desde el último alto el fuego pactado en octubre del año pasado.

Mientras, miles de pacientes esperan todavía en el gran campo de desplazados de Al Mauasi, en la costa central de la Franja, a ser evacuados, incluyendo pacientes de cáncer que necesitan tratamiento fuera del enclave.