Médicos sudaneses denuncian una ola de bombardeos paramilitares a hospitales y clínicas de Kordofán del Sur

Archivo - Camiones de ayuda humanitaria aguardan en Puerto Sudán su distribución por el país - Europa Press/Contacto/Urqia Elzaki - Archivo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos sudaneses han denunciado este fin de semana que la inmensa mayoría de los hospitales y centros médicos de la estratégica ciudad de Dilling, en el estado de Kordofán del Sur, se encuentran dañados o inutilizados por una reciente ola de bombardeos desencadenada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), cuya guerra abierta contra el Ejército sudanés desde hace ya tres años ha devastado el país y generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Red de Médicos de Sudán denuncia un "bombardeo sistemático" que ha provocado el colapso casi total del sector salud y la escasez de suministros médicos en esta ciudad, una de las más importantes de un estado que, desde hace unas semanas, se ha convertido en el nuevo epicentro del conflicto.

Los médicos sudaneses culpan también de los bombardeos a las milicias de la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) dirigida por Abdulaziz al Hilu, uno de los principales aliados de las RSF.

Los principales hospitales del municipio entero de Dilling (el Universitario, el de Al Toumat, el Militar y el de Umm Bajita) están prácticamente inoperativos y "la mayoría de los centros de salud, estimados en unos 10, han quedado fuera de servicio, incluidos los que prestan servicios de nutrición y salud reproductiva".

Las RSF no se han pronunciado sobre estas acusaciones pero, por norma, suelen desmentir cualquier tipo de ataques contra instalaciones civiles y denuncian en su lugar que se trata de una maniobra de propaganda del Ejército sudanés.

Cifras del Comité del Sindicato de Médicos de Sudán estiman que, hasta el pasado 24 de marzo, en torno a 222 profesionales sanitarios han muerto y 378 han resultado heridos desde que comenzó la guerra en abril de 2023. Más de 2.000 centros sanitarios han sido destruidos durante los combates.

La violencia continúa en otros puntos del país. Al menos cinco personas murieron a primera hora del sábado cuando un dron operado por las RSF atacó un vehículo civil al sur de Omdurman y otras seis personas fallecieron a última hora del domingo en otro ataque con drones explosivos contra el domicilio familiar de Abu Agla Keikal, comandante en el estado de Gezira de uno de los principales grupos armados aliados del Ejército sudanés, las Fuerzas del Escudo de Sudán, según ONG y fuentes locales al diario 'Sudan Tribune'.

Entre los fallecidos en Gezira se encuentra un hermano del comandante, de acuerdo con las fuentes del medio sudanés. Las RSF no se han pronunciado sobre esta operación.