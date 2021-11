Medios oficiales chinos publican vídeos recientes de la tenista Peng Shuai y aseguran que pronto reaparecerá en público

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diario internacional del Gobierno chino 'Global Times' ha publicado este sábado dos vídeos de la tenista Peng Shuai, desaparecida tras haber denunciado el acoso sexual del exviceprimer ministro de su país, tomados este mismo día, de acuerdo con la información que baraja el medio.

"He adquirido dos videoclips que muestran que Peng Shuai estaba cenando con su entrenador y amigos en un restaurante. El contenido del vídeo muestra claramente que fueron grabadas el sábado, hora de Pekín", ha publicado el editor jefe del 'Global Times', Hu Xijin, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, también ha confirmado que las imágenes de la deportista que aparecieron ayer en su cuenta de la red social Wechat son recientes. "En los últimos días, se quedó en su propia casa libremente y no quería que la molestaran. Pronto se presentará en público y participará en algunas actividades", ha asegurado Hu.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk