Medvedev avisa de que la expiración del tratado Nuevo START debería alertar a todo el mundo

El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha avisado este lunes de que la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas START III, conocido como Nuevo START, firmado con Estados Unidos "debe alertar a todo el mundo".

"No quiero decir que esto signifique inmediatamente una catástrofe y una guerra nuclear, pero debería alertar a todo el mundo. El reloj que está corriendo, en este caso, sin duda volverá a acelerarse", ha asegurado sobre el último gran pacto antinuclear que sigue en vigor entre ambos países, que expira a finales de este mes.

Medvedev ha señalado que el pacto --roto tras la invasión rusa de Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, suspendiera su participación en el tratado pero sin retirarse del mismo-- es un símbolo de "confianza" entre Washington y Moscú que servía para verificar las "intenciones del otro".

"Incluso con todos los costes, sigue siendo un elemento de confianza. Cuando existe un tratado de este tipo, hay confianza. Cuando no lo hay, esa confianza se agota", ha afirmado en una entrevista con la agencia rusa TASS.

En este sentido, el expresidente ruso, que precisamente firmó este pacto durante su etapa en el Kremlin y cuando Barack Obama ocupaba la Casa Blanca, ha subrayado que el hecho de que ahora el acuerdo vaya a expirar "es una clara prueba de la crisis en las relaciones internacionales".

Firmado en Praga en 2010, el acuerdo Nuevo START renovó distintos marcos de reducción de armas nucleares, con Estados Unidos y Rusia comprometiéndose a reducir su arsenal atómico en dos tercios.