Medvedev, tras las declaraciones de Trump: "Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra"

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha criticado este lunes que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya adelantado que reducirá a poco más de una semana el plazo de 50 días dado a Rusia para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

"Trump le está dando un ultimátum a Rusia: ¿50 días o 10? Debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No siga el camino de 'Joe El Dormilón'", ha dicho, en referencia al expresidente Joe Biden.

Horas antes, desde territorio escocés y antes de reunirse a puerta cerrada con el primer ministro británico, Keir Starmer, el inquilino de la Casa Blanca había dicho que iba "a reducir esos 50 días" a "un número menor", tras mostrarse "muy decepcionado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Voy a poner una nueva fecha límite de unos diez o doce días desde hoy. No tiene sentido que esté esperando. Con 50 días quería ser generoso, pero no vemos ningún avance", ha agregado Trump después de reunirse con el 'premier' británico.

A mediados de mes, anunció un plazo de 50 días a Rusia --que habría vencido el 2 de septiembre--, amenazando con imponer sanciones económicas a Moscú si no se ponía fin a la guerra en Ucrania, pero Putin ha intensificado los ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas.