Melania Trump recibirá próximamente en la Casa Blanca a "representantes" de Rusia y Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca (archivo) - Ron Sachs/Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibirá en los próximos días en la Casa Blanca a "representantes" de Rusia y Ucrania, según ha anunciado este martes la Presidencia estadounidense, sin detalles por ahora sobre quién participará en el encuentro, que supondrá "un momento extraordinario en la historia estadounidense".

"La primera dama, Melania Trump, recibirá personalmente en la Casa Blanca a representantes de Rusia y Ucrania, dos naciones que se encuentran en guerra. Este acontecimiento representa un momento extraordinario en la historia de Estados Unidos", ha señalado la Casa Blanca en un breve comunicado.

Así, ha recordado que la propia Melania Trump medió para un reciente alto el fuego en la localidad ucraniana de Oleshki, en la provincia de Jersón, en lo que supuso "una iniciativa diplomática sin precedentes por parte de una primera dama estadounidense".

Por otra parte, ha destacado que la primera dama dará una rueda de prensa el jueves desde la Casa Blanca para abordar el citado alto el fuego, sin que por ahora haya confirmación sobre si esta comparecencia coincidirá con el citado encuentro con delegaciones de Rusia y Ucrania.

La tregua, que expiró el lunes y ha sido calificada como el periodo de cese al fuego más prolongado pactado por ambos bandos desde el inicio del conflicto en 2022, requirió labores previas de desminado y permitió poner a salvo a decenas de civiles que permanecían atrapados en una zona fuertemente castigada por el desabastecimiento de víveres, medicamentos y suministros básicos.

El encuentro tendrá lugar además en el marco de los esfuerzos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, a pocos días de un encuentro trilateral previsto en Emiratos Árabes Unidos (EAU) entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para abordar las negociaciones e intentar allanar el camino hacia una solución negociada al conflicto, desatado en febrero de 2022.