Meloni asegura que "no se ha hallado nada" tras las amenazas de bomba a más de 6.000 escuelas italianas

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en una cumbre de la UE en Bruselas - Francois Lenoir/EU Council/dpa

Convoca a los líderes de la oposición a una reunión en la sede del Gobierno: "En la seguridad de los italianos no hay mayoría ni oposición: hay Italia"

El mensaje enviado a los centros educativos incluye alusiones misóginas similares a los que llevaron a desviar vuelos en Fiumicino

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha declarado este miércoles que "no se ha hallado nada" en ninguna de las más de 6.000 escuelas que, según el Ejecutivo, han llegado a recibir durante la jornada amenazas de bomba por correo electrónico.

"Hoy, miles de colegios italianos han recibido un mensaje en el que se anunciaba una bomba. En muchos centros se ha hecho salir a los alumnos, las fuerzas del orden han registrado aula por aula y os diré de inmediato lo más importante: no se ha encontrado nada en ningún colegio", ha transmitido la dirigente italiana en una declaración en vídeo. En estos momentos, ha explicado, las autoridades italianas están trabajando "para minimizar el impacto de estos ataques" y sigue "verificando cada alerta".

Agradeciendo al personal educativo el trato con el alumnado y a las fuerzas de seguridad la inspección "en pocas horas" de "miles de edificios", Meloni ha hilado estos incidentes a los sucedidos también este miércoles en Irlanda y Reino Unido, a las falsas amenazas de bomba que durante la pasada semana obligaron a desviar decenas de vuelos en toda Europa, y a los mensajes similares llegados en estos días a redacciones de medios de comunicación de varios países, igualmente sin un peligro real.

Al calor de esta situación, la primera ministra ha afirmado haber mantenido una reunión con los ministros pertinentes y los máximos responsables de la ciberseguridad italiana, tras la que ha manifestado poder extraer tres conclusiones: que "a día de hoy no hay ningún indicio que apunte a un peligro concreto", que los mensajes de alerta en cuestión "no pretenden causar daños, sino infundir miedo", y que "los investigadores y la Fiscalía están trabajando, junto con sus socios europeos, para descubrir quién está detrás de todo esto".

"No voy a hacer suposiciones; cuando haya certezas, se las comunicaremos", ha agregado, antes de plantear que, si llegan nuevos mensajes como estos en los próximos días, "no será señal de que algo haya fallado, sino la prueba de que quienes los envían no tienen nada más", ante lo cual el país estará "preparado".

Mientras, Meloni mantendrá este jueves una reunión con los líderes de la oposición, a quienes ha agradecido "de antemano su presencia", en el Palacio Chigi, sede del Gobierno y residencia oficial del primer ministro de Italia. "En lo que respecta a la seguridad de los italianos, empezando por la seguridad percibida, no hay mayoría ni oposición: hay Italia", ha incidido.

"Quien haya hecho esto quería una nación paralizada, quería una nación asustada", ha denunciado la mandataria en su declaración, que ha concluido asegurando que el autor de las amenazas "se encontrará con una nación que mañana se despertará, llevará a sus hijos al colegio e irá a trabajar, y esa es la respuesta mejor y más contundente que podemos dar".

AMENAZA CON ALUSIONES MISÓGINAS

"Soy Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistán. Hemos venido a aniquilaros. Llevaremos a cabo un genocidio contra los italianos", reza en sus primeras palabras el correo electrónico enviado bajo el asunto "alerta de peligro" a hasta seis mil centros educativos de toda Italia, según las cifras aportadas por el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, y recogidas por la agencia italiana ADN Kronos.

En concreto, el autor del texto asegura haber dejado "un potente artefacto explosivo controlado a distancia dentro de una bolsa de plástico" en el edificio correspondiente a cada una de las amenazas, donde agrega que la supuesta organización a la que pertenece acabará "a puñaladas con los supervivientes" y que también ha colocado "una bomba en el motor del coche de su primera ministra".

El texto del correo electrónico que desencadenó la amenaza de bomba de este miércoles es idéntico al mensaje enviado el 2 de noviembre a 271 escuelas, con una diferencia: en aquel entonces, el remitente se identificaba como el "Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", destacado órgano militar de la República Islámica de Irán.

En cambio, la inclusión del término "Misoginistán" recuerda al correo electrónico que llegó el 5 de noviembre al aeropuerto de Fiumicino, el cual provocó la alerta de bomba en dos vuelos, uno procedente de Helsinki y otro de Dublín, con destino a Roma. El mensaje estaba firmado por los "Luchadores del Estado Masculino" e incluía frases como "todos ustedes son cómplices de una conspiración criminal. Queremos destruirlos por esto", y también "nosotros, los Luchadores del Estado Masculino, con nuestras acciones de hoy dejaremos huella en la historia. Su régimen feminista lo recordará para siempre".

Fuentes cualificadas explicaron a Adnkronos ese día que los autodenominados "Luchadores del Estado Masculino" corresponden a una conocida organización ultranacionalista y misógina dedicada a difundir discursos de odio en línea, fundada en Rusia por Vladislav Pozdniakov y caracterizada por un contenido marcadamente homófobo, racista y misógino.

Como parte del movimiento del "machismo radical" e inspirada en la ideología 'incel' ("célibe involuntario"), la organización ha sido objeto de vigilancia por parte de los servicios de seguridad e inteligencia durante mucho tiempo y figura en la lista rusa de movimientos extremistas y terroristas ilegales.