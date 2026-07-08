Meloni dice que Italia está comprometida con el 5% en defensa pero con sus "tiempos y prioridades"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni - Kay Nietfeld/dpa

ANKARA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado este miércoles que Italia está comprometida con cumplir con el objetivo que se ha fijado la OTAN de alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa para 2035 pero quiere hacerlo marcando sus propios tiempos y prioridades, al tiempo que ha dejado claro que actúa siempre movida por el "interés nacional" y no por la relación personal que pueda tener con otros líderes, en referencia al presidente estadounidense, Donald Trump.

Italia, ha dicho Meloni en la rueda de prensa al término de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, es actualmente el país aliado con más tropas desplegadas en el exterior --3.000 efectivos-- y destina ya el 2,8% del PIB a "defensa y seguridad", un 0,71% más que el año anterior.

Este aumento refleja la "idea más amplia" que Italia tiene respecto a la "seguridad nacional y la resiliencia estratégica", ha defendido la primera ministra, que a renglón seguido ha señalado que su Gobierno quiere "respetar los compromisos" y lo hará, pero "de forma sostenible".

"Es decir, estableciendo nosotros los tiempos, los modos, las prioridades, en base al contexto y a nuestras posibilidades", ha recalcado.

Asimismo, ha esgrimido una vez más, en línea con la postura que también mantiene el Gobierno español, que hoy en día hablar de seguridad "no significa solo hablar de defensa en el sentido tradicional del término, aunque es obviamente importante, sino que significa también hablar de protección de las infraestructuras críticas, de la seguridad energética, de la ciberseguridad y por tanto de la seguridad de los datos, las familias, las empresas, las administraciones públicas".

"Ha llegado el momento de que Europa garantice su propia seguridad por sí sola y no por hacer un favor a alguien, sino para no depender de alguien", ha remarcado. "Es por tanto, una cuestión de soberanía, incluso antes que de defensa", ha acotado.

DESAVENENCIAS CON TRUMP

Por lo que se refiere a los últimos desencuentros con Trump, entre otras cosas por no permitir el uso de bases italianas en la operación militar contra Irán, Meloni ha dejado claro que actúa siempre movida por los intereses de Italia. "Y por tanto, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho", ha afirmado.

La primera ministra italiana ha asegurado que su estrategia se sustenta "en el interés italiano y europeo" que no es otro que "la unidad y el refuerzo de a unidad occidental". "No he cambiado de idea sobre esto, independientemente de cómo oscilen mis relaciones personales", ha afirmado, insistiendo en que se trata de una "estrategia dictada por la convicción y no de la conveniencia electoral".

Esta estrategia, ha abundado, no la adoptó con la llegada de Trump, con quien ha admitido que hay "afinidades sobre algunos temas, desde la inmigración a la cultura 'woke', por lo que creía que sería más fácil". "Las cosas están saliendo como han visto, pero no cambio de idea sobre cuál es el interés italiano", ha añadido.

En este sentido, Meloni ha defendido que su Gobierno ha mantenido una "línea muy clara desde el inicio del conflicto en Irán y la mantiene". "Hemos respetado nuestras obligaciones como siempre hacen los países serios" pero "hemos dicho que no participaríamos en los ataques en Irán y no estamos participando ni participaremos en los ataques en Irán".