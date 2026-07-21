Meloni pide llegar "hasta el fondo" en la muerte de un hombre marroquí pero denuncia las protestas violentas en Bolonia

Enfrentamientos en la ciudad de Bolonia entre activistas y las fuerzas del orden tras la concentración en memoria de Fakir - Europa Press/Contacto/Guido Calamosca

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha tachado este martes de "inaceptable" la muerte del ciudadano marroquí Abderrahim Fakir, fallecido el domingo tras ser maniatado por policías en medio de una detención en la ciudad de Bolonia, pidiendo que se investigue "hasta el fondo" y se rindan cuentas por este episodio que ha generado indignación en Italia, si bien ha denunciado las protestas violentas y que se "ponga la ciudad patas arriba".

"Lo ocurrido en Bolonia es inaceptable. Sobre la muerte de Abderrahim Fakir es imprescindible que se determinen las posibles responsabilidades con el máximo rigor. Hay que llegar hasta el fondo de la verdad, sin prejuicios y sin hacer concesiones a nadie", ha indicado la dirigente italiana en un mensaje en redes sociales.

La víctima falleció tras ser rociado con espray de pimienta e inmovilizado por policías en plena calle, según se desprende del vídeo publicado tras el incidente, un caso que ha levantado la polémica en el país.

En todo caso, Meloni ha lanzado un mensaje de apoyo a las fuerzas del orden italianas incidiendo en que "nada puede justificar la violencia" contra los cuerpos de seguridad. "Quien ha elegido usar este incidente como pretexto para poner la ciudad patas arriba, agredir a los agentes y sembrar violencia, poniendo en riesgo también la integridad de ciudadanos completamente ajenos a los disturbios, no buscaba la verdad: buscaba el enfrentamiento", ha afeado.

"Alimentar un clima de odio y de deslegitimación hacia todo un Cuerpo del Estado es un acto de grave irresponsabilidad. Transformar a miles de mujeres y hombres con uniforme en un blanco significa golpear a quienes cada día sirven a Italia con profesionalidad, sacrificio y coraje", ha insistido la primera ministra en medio de las protestas por la muerte de Fakir que acabaron en choques violentos con los agentes.

Precisamente este mismo lunes, el sindicato policial SIULP ha denunciado que las protestas en Bolonia se saldaron con 80 agentes heridos tras el "lanzamiento de objetos, el uso de artefactos explosivos y las agresiones contra los agentes".

"Constituyen conductas gravísimas que no tienen nada que ver con el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse o a exigir que se aclare la verdad", ha afirmado el sindicato policial que traslada su pésame a la familia del fallecido pero incide en que "resulta inaceptable que un asunto tan delicado se haya avivado de forma irresponsable".

De esta forma, ha cargado contra "los habituales profesionales del desorden" que aprovechan esta situación para "alimentar tensiones y atacar a los miembros de las Fuerzas de Policía".

Actualmente dos agentes de la comisaría de Policía de Pontevecchio, en Bolonia, y cuatro trabajadores sanitarios del servicio de ambulancias están siendo investigados por la muerte de Fakir este domingo tras ser maniatado por los policías.

El alcalde de Bolonia, Matteo Lepore (Partido Democrático, izquierda), y el presidente de la región de Emlia Romaña, Michele De Pascale (también del Partido Democrático) han pedido esclarecer lo ocurrido mientras que desde la derecha, partidos como Liga o Hermanos de Italia han defendido a la Policía. "Yo siempre estoy del lado de la Policía. Estamos esperando para comprender lo que ha pasado", afirmó el vice primer ministro Matteo Salvini.