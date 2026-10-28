Meloni traslada su apoyo a España tras el "dramático accidente ferroviario" en Toledo

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante una rueda de prensa en Roma en abril de 2026 (archivo) - Francesca Bolla/AGF via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado este miércoles su apoyo a España tras el "dramático accidente ferroviario" en Urda, Toledo, que se ha saldado con al menos diez fallecidos, según el balance oficial facilitado por la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla.

"En estos momentos difíciles, el Gobierno italiano está junto a España y el pueblo español tras el trágico accidente ferroviario cerca de Toledo", ha señalado en un mensaje en redes sociales. "Mis pensamientos, y los de todo nuestro Gobierno, están con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que trabajan incansablemente en las labores de rescate", ha agregado.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas, tras lo que el gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).