Un menor palestino muerto por disparos de militares israelíes en Cisjordania

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un palestino de 17 años identificado como Ammar Yaser Sabá ha muerto este lunes por disparos de fuerzas militares israelíes en Tuqu, al sureste de Belén, en Cisjordania.

El alcalde de Tuqu, Taysir Abú Mifré, ha confirmado la muerte de Sabá durante una incursión de soldados israelíes que abrieron fuego "indiscriminadamente", según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

El adolescente resultó alcanzado por los disparos y tenía una herida de bala en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas, según ha explicado Abú Mifré.

El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado la muerte de un adolescente en Tuqu, pero lo identifica como Ammar Yaser Taamra, de 16 años. "Murió tras recibir un disparo en el pecho de las fuerzas de ocupación israelíes", explica.

El domingo murió otro joven palestino, Mohamed Wael al Shruf, de 23 años, tiroteado por las fuerzas israelíes al norte de Hebrón. El cuerpo continúa en posesión de las autoridades israelíes, denuncia el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina.

Israel ha accedido a un alto el fuego en la Franja de Gaza tras dos años de ofensiva sobre el enclave palestino iniciada tras el ataque del 7 de octubre de 2023 y que ha costado más de 70.000 vidas, pero mantiene una intensa actividad en Cisjordania.