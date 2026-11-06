Al menos 11 muertos y 33 heridos tras la colisión entre un autobús y un camión en el este de Pakistán

Archivo - Ubicación aproximada de la colisión. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 11 personas han muerto y otras 33 han resultado heridas tras registrarse una colisión frontal entre un autobús de pasajeros y un camión cerca de la ciudad de Pakpattan, en la provincia oriental de Punyab.

El accidente ha ocurrido en la carretera que conecta Depalpur con Pakpattan, cuando el autobús, que cubría la ruta entre Multan y Kasur, chocó contra el vehículo pesado que circulaba en sentido contrario, según ha informado el diario pakistaní 'Dawn' citando a los servicios de emergencia y las autoridades locales.

Tras la alerta, efectivos del servicio emergencias y de la administración del distrito se desplazaron al lugar para llevar a cabo una compleja operación de rescate que se prolongó durante horas y en la que fue necesario emplear grúas y maquinaria pesada para liberar a los pasajeros atrapados en el interior del vehículo.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha transmitido sus "profundas condolencias" a los familiares de los fallecidos a través de un comunicado difundido en redes, deseando una pronta recuperación a los heridos.

De igual modo, la ministra jefa de Punyab, Maryam Nawaz, y el presidente de la Asamblea Nacional, Sardar Ayaz Sadiq, han expresado su pesar por la tragedia y han solicitado un informe exhaustivo para esclarecer las causas del siniestro.