Al menos 13 muertos en la explosión de una planta de gas en Qatar

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas han muerto y otras 66 han resultado heridas a causa de una explosión ocurrida en una planta de la zona industrial de Ras Laffan, al norte de la capital qatarí, Doha.

El ministro de Energía del país, Saad Sherida al Kaab, ha precisado este balance de víctimas a causa de la explosión y posterior incendio en la instalación de suministro de gas Barzan en la citada zona, un incidente que tuvo lugar en la noche del domingo alrededor de las 22.30 horas (hora local).

El titular de la cartera ministerial ha querido incidir en que se trató de "un accidente y no un sabotaje o de (un acto) de naturaleza hostil", si bien ha anunciado la apertura de una investigación para dar con el origen del suceso.

Ras Laffan es uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región y fue atacado durante el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por el otro. Qatar señaló a Irán por el ataque, pero Teherán argumentó que su objetivo eran activos vinculados a Estados Unidos.