Al menos 14 muertos, incluidos tres niños, en un ataque de las fuerzas de Arabia Saudí en el noroeste de Yemen

Archivo - Escombros tras un bombardeo contra la provincia de Al Jauf, en Yemen (archivo) - Houthi Media Center / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 personas, incluidos tres menores, han muerto este miércoles a causa de ataques perpetrados por la coalición militar encabezada por Arabia Saudí contra la provincia de Al Jauf, en el noroeste de Yemen, en el marco de los combates con los rebeldes hutíes.

El ministro de Sanidad de las autoridades impuestas por la insurgencia, Anees al Ashabi, ha denunciado en sus redes sociales la muerte de 14 personas, entre las que se encuentran "tres niños y dos mujeres", como consecuencia de "la agresión saudí".

El ataque, dirigido contra el mercado de Al Hazm, ha dejado además 15 personas heridas, ha agregado el ministro en sus redes sociales, si bien ha matizado que se trata de un balance preliminar a la espera que los equipos de rescate concluyan las labores para rescatar a posibles víctimas e identificar a los desaparecidos bajo los escombros.

"Estas cifras reflejan la magnitud de la tragedia humanitaria sufrida por la población civil como consecuencia del ataque directo contra mercados y viviendas, en flagrante violación de los principios del Derecho Internacional Humanitario", ha denunciado Al Ashabi.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste de Yemen, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.