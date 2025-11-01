Al menos 14 muertos por las inundaciones de las últimas horas en el oeste de Kenia

Archivo - Imagen de archivo de la temporada de lluvias torrenciales en Kenia - Europa Press/Contacto/James Wakibia - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kenia ha confirmado que las inundaciones generadas por las lluvias torrenciales han dejado al menos 14 muertos durante las últimas horas en el oeste del país.

De los fallecidos, 13 han sido identificados en el condado de Elgeyo-Marakwet, en la antigua provincia del Valle del Rift, donde "las labores de búsqueda y rescate continúan en condiciones difíciles", según ha trasladado el Ministerio del Interior.

"Otro gran obstáculo para las operaciones de rescate son los deslizamientos de tierra en las vías de acceso, que han dejado la carretera Kapsowar-Chesoi completamente cortada", ha indicado.

Un total de 19 personas han sido rescatadas, mientras que varias otras heridas reciben tratamiento en el Hospital de la Misión de Chesongoch. El Gobierno ha desplegado apoyo aéreo, equipos de emergencia y personal de primera intervención para colaborar con la evacuación, la atención médica y la vigilancia en la zona.

El último fallecido es un joven de 15 años se ahogó en el río Obonyo, en Kapounja, en subcondado de Kisumu Oeste, tras ser arrastrado por las inundaciones. "Estos sucesos ponen de manifiesto el elevado número de víctimas mortales de las lluvias, y extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias afectadas", lamenta el Gobierno.