Al menos 14 niños mueren tras derrumbarse el tejado de una academia escolar en Lahore, en Pakistán

Al menos 14 niños han perdido la vida tras el derrumbe de un tejado de una academia escolar en Lahore. - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 niños han perdido la vida este martes tras el derrumbe de un tejado de una academia escolar en Lahore, en el oeste de Pakistán, en un incidente que deja casi una decena de heridos.

El balance lo ha hecho oficial el ministro de Sanidad de la provincia de Punyab, Jawaja Imran Nazir, en declaraciones a la cadena de televisión Geo News, con unas cifras que posteriormente han sido confirmadas por otros medios paquistaníes.

Respecto a los heridos, al menos ocho niños y una profesora, nueve en total, han sido trasladados al hospital general de Lahore, con heridas de distinta consideración.