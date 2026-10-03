Al menos 15 agricultores muertos y tres desaparecidos en un presunto ataque de Boko Haram en el noreste de Nigeria

Archivo - (Maiduguri, capital del estado de Borno) El grupo militante islámico Boko Haram y, más recientemente, una facción denominada ISWAP, llevan más de una década llevando a cabo una insurgencia en el noreste de Nigeria - Sally Hayden / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 agricultores han muerto y otros tres permanecen desaparecidos tras un ataque armado ejecutado este miércoles por presuntos miembros de la organización terrorista Boko Haram en el estado de Borno, situado en el noreste de Nigeria, según han informado las fuentes policiales.

El portavoz del comando de la Policía de Borno, Nahum Daso, ha informado de que la emboscada tuvo lugar en los distritos de Ala y Musune, dentro de la localidad de Marte.

"Sí, hubo un ataque en Marte. Quince personas murieron y otras siguen desaparecidas. Se están realizando esfuerzos para determinar su paradero", ha afirmado Daso.

Las víctimas se hallaban trabajando en sus parcelas o recolectando leña cuando fueron interceptadas por los asaltantes. De acuerdo con testimonios de residentes citados por el diario nigeriano 'Punch', los atacantes maniataron a los trabajadores y los ejecutaron.

Los cadáveres de las 15 personas recuperadas fueron sepultados el jueves bajo la ley islámica, mientras las fuerzas de seguridad han desplegado un operativo de búsqueda en las zonas adyacentes para dar con el paradero de los tres campesinos que continúan en paradero desconocido.

"Fueron emboscados por terroristas mientras realizaban su trabajo diario, atados, obligados a tumbarse y ejecutados a quemarropa", ha alegado un testigo local bajo anonimato recogido por el diario, quien ha afirmado que se han enterrado ya a 15 de las 18 personas capturadas.

Por su parte, Amnistía Internacional ha emtitido un comunicado este viernes condenando lo sucedido, al que ha calificado de una "horrible violación del derecho internacional humanitario", y ha instado al Gobierno de Nigeria a adoptar medidas inmediatas y transparentes para garantizar la protección de las comunidades rurales vulnerables en el noreste del país.

"Las víctimas, que eran residentes que se adentraban en la maleza circundante para recoger leña con la que ganarse la vida o cocinar para sus familias, fueron emboscadas y atacadas por un presunto grupo de Boko Haram", ha denunciado la organización.

Mientras tanto, continúa la búsqueda por parte de la Policía para encontrar a los tres agricultores desaparecidos.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.