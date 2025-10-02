Al menos 15 muertos en un ataque atribuido a la milicia CODECO en el noreste de RDC

Archivo - Imagen de archivo de un ataque en Ituri, en el noreste de RDC - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han fallecido en un ataque perpetrado este jueves por presuntos miembros de la milicia Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) en una aldea ubicada en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC).

Las autoridades locales han informado de que el ataque tuvo lugar alrededor de las 06.00 horas (hora local) contra varias personas que se dirigían a trabajar en el campo en la aldea de Maze, que se encuentra en el territorio de Djugu, según ha podido saber el portal de noticias congoleño 7sur7.

Para limitar los daños, las autoridades sugirieron que no intervinieran las fuerzas de seguridad durante el ataque pero sí han pedido que el Ejército del país africano se despliegue para proteger a la población.

La milicia CODECO está integrada predominantemente por miembros de la comunidad lendu. El aumento de sus ataques durante los últimos meses ha traído a la memoria el conflicto entre los hema y los lendu entre 1999 y 2007 por derechos de pastoreo y representación política, que se saldó con cerca de 50.000 muertos, en una zona sacudida por las operaciones de varios grupos armados.