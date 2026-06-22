Al menos 15 muertos por un incendio en un instituto en Uttar Pradesh, en el norte de India

Archivo - Bandera de India - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto este lunes como resultado de un incendio desatado en un centro académico en una ciudad del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, han confirmado este lunes autoridades sanitarias, apuntando a la asfixia como causa de la mayoría de las muertes.

El director del hospital universitario Rey Jorge de Lucknow, capital de Uttar Pradesh, Prem Raj Singh, ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias estatal ANI que "15 personas ya habían fallecido cuando llegaron al hospital" y cuyos cuerpos han sido trasladados a la morgue para realizar las correspondientes autopsias. "La mayoría de las muertes fueron causadas por asfixia", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que han sido hospitalizadas "otras siete u ocho personas", dos de ellas con "heridas leves" y un hombre con lo que "parece" una lesión medular. Todas las víctimas "parecen tener" entre 25 y 27 años, según ha apuntado Singh.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha manifestado ya su pesar por la tragedia y ha anunciado la entrega de una indemnización valorada en 200.000 rupias (unos 1.845 euros) a los familiares de cada víctima mortal y de 50.000 rupias (461 euros) a cada herido, unos montos que saldrán del Fondo Nacional de Asistencia del Primer Ministro (PMNRF, por sus siglas en inglés).

"Consternado por la pérdida de vidas en el incendio ocurrido en Lucknow, Uttar Pradesh. Mis condolencias a las familias afectadas. Deseamos una pronta recuperación a los heridos. Las operaciones de rescate están en marcha y las autoridades están brindando toda la asistencia posible", ha declarado en un comunicado difundido por la oficina del dirigente.

El incendio se ha originado en un edificio que albergaba una biblioteca y un instituto de capacitación informática, de acuerdo a las informaciones de la ANI, que también apunta que, ante el pánico, una persona ha saltado de las instalaciones resultando gravemente herida.