Al menos 16 muertos en Haití y República Dominicana por las fuertes lluvias

Archivo - Imagen de archivo de las fuertes lluvias en República Dominicana. - Europa Press/Contacto/E]Roberto Guzman - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana y situada en el mar Caribe, a menudo objeto de tormentas tropicales que provocan inundaciones.

Las autoridades de Haití han confirmado de momento el fallecimiento de doce personas debido a las inundaciones provocadas por las precipitaciones en varios departamentos del país, especialmente en zonas del noroeste del país, donde la situación ha sido descrita como "extremadamente crítica".

La Dirección de Protección Civil haitiana ha indicado que los municipios de Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord y Anse-à-Foleur son actualmente los más afectados por estas graves inundaciones, que amenazan con empeorar si continúan las lluvias, según informaciones recogidas por el diario 'Le Nouvelliste'.

Por su parte, las autoridades dominicanas han situado de momento en cuatro el balance de muertos, dos de ellos menores, por las lluvias, que han provocado cortes en el suministro eléctrico en la capital del país, Santo Domingo, según informaciones del diario 'El Nacional'. Además, unas 30.500 personas se han visto afectadas.

El Gobierno ha declarado alertas preventivas en 24 de las 31 provincias del país a pesar de que todo apunta a que las precipitaciones están reduciéndose. El Centro de Operaciones de Emergencia ha señalado en un comunicado que 6.500 viviendas se han visto afectadas y que 38 comunidades están "aisladas" de momento.

Además, el país ha procedido a cerrar los colegios y reducir las horas de trabajo para evitar más víctimas.