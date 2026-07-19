Al menos 18 muertos por inundaciones en India

Inundaciones en India - Europa Press/Contacto/Hilal Zargar

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas han muerto en las últimas hora por las fuertes lluvias y las inundaciones que han ocurrido en regiones indias como Cachemira o Nagaland.

En los distritos de Rayuri y Punch de la parte de Cachemira bajo control de India han muerto diez personas. Una de las fallecidas es Nazia Kousar, de 28 años de edad, muerta cuando se derrumbó su vivienda en la localidad de Noonabandi, distrito de Surankote. Su marido, Mohammad Hafiz, y tres hijos de entre dos y seis años fueron rescatados de entre los escombros y trasladados a un hospital, según recoge el diario 'The Indian Express'.

Seis miembros de una misma familia están desaparecidos tras un deslizamiento de tierras que afectó a su casa. En el lugar hay ya equipos de rescate para intentar localizar a las víctimas.

En Marhote, también en Cachemira, se ha informado de la desaparición de una niña que ha sido arrastrada por la corriente y en Dhundak ha sido recuperado un cuerpo de una mujer cerca del puente de Dhundak Lathoong. También hay graves daños en Rajouri y en Bella cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares, levantados en el cauce de un río ahora inundado.

El ministro principal de Jammu-Cachemira, Omar Abdulá, se encontraba en Nueva Delhi en una visita para pedir la restauración de la autonomía de la región, suspendida desde 2019, pero ha anunciado que regresará a la zona para responder a la emergencia.

Abdullah ha destacado que el Fondo Estatal de Respuesta a Desastres, la Policía y otras agencias gubernamentales han sido ya movilizadas para prestar asistencia y participar en las labores de rescate.

OCHO MUERTOS EN NAGALAND

Por otra parte, ocho personas han muerto y doce más han resultado heridas por los derrumbes de tierra provocados por las lluvias en el distrito de Mon, en el estado indio de Nagaland, en el extremo oriental de India.

El subcomisario de Mon, Wennyei Konyak, ha explicado que se han recuperado cuatro cuerpos y que otros cuatro siguen bajo los escombros, según recoge la agencia de noticias india ANI.

"Ocho personas han muerto en los corrimientos provocados por la incesante lluvia en varios puntos del distrito de Mon. La localidad de etizit es una de las más afectadas", ha explicado.

Efectivos de la Fuerza Estatal de Respuesta a los Desastres, de la Policía, los Fusileros de Assam, de la Fuerza Nacional de Respuesta a los Desastres y vecinos de la zona están colaborando en las labores de rescate.

El Departamento Meteorológico de India ha informado de que habrá más lluvias en el noreste del país durante la semana y ha emitido avisos para Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, y Tripura.