Archivo - Guerrilleros karen observan un avión militar en Birmania (archivo) - Thomas James Hurst / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas, varias de ellas menores de edad, han muerto en un bombardeo de la aviación del Ejército de la junta militar birmana sobre la localidad de Iyone, distrito de Sinbaungwe, región de Magway, en el centro-oestede Birmania, según ha denunciado el gobierno prodemocrático en el exilio.

La zona bombardeada está entre un monasterio budista y una escuela de Iyone, donde viven unas 160 familias, ha explicado un monje de la zona en declaraciones al portal de noticias Myanmar Now. Los habitantes de la zona han buscado refugio tras el ataque, por lo que todavía no se conoce el número definitivo de víctimas mortales.

Un portavoz del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) en el exilio, Nay Phone Latt, ha confirmado el ataque contra esta zona y que la misma estaba bajo control de fuerzas del GUN.

Un comunicado del gobierno en el exilio ha explicado que el ataque se produjo el pasado jueves entre las 14.44 y las 16.20 horas, cuando se celebraba en el lugar una ceremonia de ofrendas de caridad en el colegio y en el monasterio budista.

El gobierno en el exilio destaca que los militares emplearon cuatro bombas de 500 libras --unos 226 kilos-- lanzadas por aviones de combate, doce obuses de artillería y siete drones kamikaze. "La junta militar terrorista ha atacado deliberadamente a los civiles congregados para causar la mayor cantidad posible de víctimas a pesar de la ausencia total de enfrentamientos armados en el lugar", ha denunciado.

Tras el ataque hubo "intensos bombardeos de artillería" que "contribuyeron al crimen de guerra" y atacando con drones kamikaze las localidades a las que fueron evacuados los heridos, cortando las líneas de comunicación e impidiendo la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria obstruyendo las rutas.

Entre los fallecidos hay un monje novicio, menores, profesores, mujeres y otros civiles, así como nueve combatientes del Batallón del distrito de Thayet que realizaban labores de protección de la población civil, explica el gobierno prodemocrático. Otros 21 civiles están heridos graves, 14 de ellos menores y seis mujeres. Además hay más de 400 desplazados.

El subcomandante y portavoz de la Región Militar Sur Nº2 del gobierno militar, Tin Oo, ha asegurado que entre los fallecidos hay combatientes de la Fuerza de Defensa Popular rebelde.