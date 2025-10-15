Al menos 20 muertos tras incendiarse un autobús en el noroeste de India

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto y otras 16 han resultado gravemente heridas este miércoles tras incendiarse el autobús en el que viajaban por una autopista del estado de Rajastán, en el noroeste de India, según han informado las fuerzas de seguridad.

El autobús, en el que viajaban 57 personas, se encontraba cubriendo la distancia entre las ciudades de Jaisalmer y Jodhpur cuando tuvo lugar el incidente, posiblemente debido a un cortocircuito.

Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se propagó rápidamente cuando el conductor trataba de frenar en el arcén, por lo que las llamas envolvieron el vehículo de forma repentina.

Las autoridades han indicado que 19 personas han muerto en el lugar de los hechos, mientras que otra más lo ha hecho tras ser trasladada a un hospital. Otros 16 heridos se encuentran en peligro, muchos de ellos con quemaduras que alcanzan el 70 por ciento de sus cuerpos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias a las familias y los allegados de las víctimas, y ha anunciado indemnizaciones de unas 200.000 rupias (alrededor de 2.000 euros) para los familiares de los fallecidos.