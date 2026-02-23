Al menos 25 detenidos por los disturbios tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Archivo - Muestra de la ciudad de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco - Europa Press/Contacto/Li Mengxin - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del estado mexicano de Jalisco ha anunciado la detención de 25 personas en el marco de los disturbios desatados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en Tapalpa en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.

El Gobierno estatal ha indicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que once de estas personas han sido arrestadas por su supuesta participación en hechos violentos y las 14 restantes por presuntos actos de saqueo "o rapiña".

Por otra parte, ha anunciado que se están reactivando, de manera paulatina, algunas de las rutas de transporte público, suspendidas ante los disturbios, si bien ha asegurado que el 100% de la red estará en funcionamiento "en las próximas horas".

Con todo, las autoridades han decidido mantener la suspensión de clases durante la jornada de este lunes en todos los niveles educativos, incluido el universitario, así como de las citas para la vacunación de los centros de salud. Los servicios de urgencia y la atención médica, sin embargo, continuarán funcionado al menos este domingo.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde un grupo de hombres armados a irrumpido en una cárcel que alberga a reos de elevada peligrosidad facilitando la fuga de un número indeterminado de presos, ha visto canceladas las operaciones internacionales y la "mayoría" de las nacionales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por su parte, ha indicado que este lunes las oficinas de la Administración trabajarán "con normalidad", alegando que "debemos atender a la ciudadanía en todas sus necesidades, más en momentos tan difíciles".

Poco antes, en un vídeo difundido en su cuenta de X, ha señalado que el "el código rojo continúa" activo, para "coordinar el trabajo" de todos los organismos de seguridad y emergencia en una jornada que ha calificado de "compleja".

"Mi compromiso es claro, seguir trabajando de una manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su Gabinete de Seguridad Federal. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del Estado y el área metropolitana", ha apuntado en un discurso dirigido a los ciudadanos.

Lemus ha querido valorar la "determinación, apertura y disposición" del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; del secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para emprender un operativo cuyo "objetivo principal ha sido salvaguardar la seguridad de las personas" en Jalisco.

El gobernador ha extendido su reconocimiento a los funcionarios de seguridad, sanidad y protección civil por su labor en un día "excepcional" y a la sociedad, que "ante la incertidumbre de las primeras horas, actuó siempre de una manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios".

Mientras, ha pedido unidad a los dirigentes de los 125 municipios de Jalisco "para enfrentar esta alta responsabilidad", asegurando que "en momentos de adversidad, la unidad y la solidaridad harán la diferencia por nuestro país y nuestro estado".