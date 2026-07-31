Al menos 25 muertos y 44 heridos por un accidente de autobús en el norte de Argelia

El presidente argelino, Abdelmayid Tebune - Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 personas han muerto este viernes y otras 44 han resultado heridas como consecuencia de un accidente de autobús en la provincia de Bumerdés, en el norte de Argelia, según las cifras facilitadas por los servicios de Protección Civil del país.

Los servicios de Protección Civil acudieron al lugar de los hechos sobre las 9.41 horas (hora local) tras producirse el accidente del autobús, que habría caído hacia un barranco en la carretera nacional 24 en dirección a El Kerma, a las afueras del municipio de Bumerdés.

"Las operaciones de rescate y evacuación médica para los heridos a los hospitales siguen en curso", ha señalado Protección Civil en sus redes sociales, detallando que han desplegado hasta tres camiones y 11 ambulancias para sus intervenciones sobre el terreno.

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. "Se hará justicia con mano de hierro y sin clemencia una vez que las investigaciones esclarezcan las circunstancias del suceso", ha señalado en un comunicado difundido por la Presidencia.

Por su parte, el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, se ha personado en el lugar de los hechos y posteriormente ha visitado a las víctimas en el hospital para conocer su estado de salud, según ha recogido la agencia de noticias APS.