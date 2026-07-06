Al menos 25 muertos y cerca de un centenar de heridos en enfrentamientos en una prisión de Sri Lanka

Archivo - Imagen de archivo de varios policías en una calle de Sri Lanka. - Europa Press/Contacto/Saman Abesiriwardana

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 personas han muerto y cerca de un centenar han resultado heridas durante una serie de enfrentamientos registrados en la prisión de Negombo, en el distrito de Gampaha, situado en el oeste de Sri Lanka, según han informado este lunes las fuerzas de seguridad del país.

Entre los fallecidos se encuentran tanto funcionarios de la cárcel como presos, según ha detallado la Policía en declaraciones recogidas por el diario 'The Island'. Así, ha explicado que los enfrentamientos se vieron precedidos por una reyerta entre dos grupos de reclusos; uno de ellos formado por convictos y otro por presos que se encuentran bajo custodia a la espera de ser juzgados.

Dichos enfrentamientos comenzaron sobre las 13.00 horas (hora local) del domingo y, tal y como han señalado estas mismas fuentes, la mayoría de los heridos son miembros del personal de seguridad que han tenido que ser trasladados a un hospital de Negombo para recibir tratamiento médico. De momento se desconocen las causas de los disturbios.