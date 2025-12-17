Al menos 26 heridos en un ataque ruso sobre Zaporiyia, en el este de Ucrania

Archivo - Ataque ruso sobre Zaporiyia, imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

Al menos 26 personas han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque aéreo de las fuerzas rusas sobre el centro de la ciudad de Zaporiyia, que ha dejado a su vez más de 130 apartamentos dañados tras el impacto de una bomba guiada.

"Los rusos han lanzado bombas guiadas que han destruido edificios residenciales, dañaron infraestructura civil y un centro educativo", ha denunciado el gobernador de Zaporiyia, Ivan Federov, en Telegram.

A lo largo del día, las autoridades ucranianas han cifrado en 37 los drones rusos derribados durante las últimas horas, de un total de 69 detectados en su espacio aéreo.