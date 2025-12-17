El jefe del Ejército de Ucrania asegura que sus tropas han recuperado "casi el 90%" de la estratégica Kupiansk

Archivo - El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, en una reunión cerca de la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk (archivo) - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, ha asegurado este miércoles que las tropas ucranianas han recuperado "casi el 90 por ciento" de la ciudad de Kupiansk, días después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitara la localidad para desmentir las afirmaciones de Moscú sobre su caída en manos rusas.

"Gracias a las operaciones activas de ataque y análisis, hemos podido expulsar a los ocupantes de Kupiansk y hacernos con el control de casi el 90 por ciento del territorio de la ciudad", ha manifestado Sirski a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Zelenski visitó el 12 de diciembre la ciudad, situada en la provincia de Járkov, desde donde destacó que "lograr resultados en la línea de frente es crucial para que se puedan lograr resultados en la diplomacia", en medio de los contactos para intentar cerrar un acuerdo de paz con Rusia.

Járkov es una de las provincias parcialmente ocupadas por Rusia al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con Kupiansk como uno de los principales de Moscú en la zona, llegando a anunciar el 20 de noviembre la toma de la ciudad.

Sin embargo, Sirski ha recalcado que la situación en el frente "sigue siendo difícil" y ha detallado que "el enemigo ha incrementado el número de tropas hasta las cerca de 710.000". "A pesar de sufrir pérdidas significativas, el Ejército ruso no se niega a seguir llevando a cabo acciones ofensivas, pese a la falta de avances significativos", ha argüido.

Sirski ha puesto como ejemplo la situación en Pokrovsk, "que el enemigo intenta tomar desde hace más de 17 meses", antes de subrayar que las fuerzas ucranianas han logrado "recuperar el control de más de 16 kilómetros cuadrados en la zona norte tras una serie de operaciones de contraofensiva".

Los servicios de Inteligencia británicos ya indicaron a principios de diciembre que las afirmaciones desde Rusia sobre la toma de la localidad ucraniana de Pokrovsk, situada en la provincia de Donetsk y de importancia clave, son "casi seguramente inexactas", dado que las fuerzas ucranianas mantenían presencia en su zona norte.

Por otra parte, Sirski ha insistido en que "Ucrania está aumentando de forma sistemática la presión sobre el enemigo en las profundidades de su territorio" con ataques contra "infraestructura crítica", al tiempo que ha esgrimido que "el apoyo externo" a Kiev "es de una importancia vital para disuadir al agresor ruso y lograr la seguridad de los países europeos".

"Por ello, pedimos a los socios que aumenten el volumen de la asistencia militar internacional, especialmente para el desarrollo de las capacidades defensivas aéreas y ante misiles, así como para operaciones de largo alcance", ha dicho, antes de dar las gracias a los socios por su "solidaridad, apoyo político consistente y asistencia militar a Ucrania".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.