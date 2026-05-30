Al menos 26 palestinos muertos en Gaza desde la festividad de Eid por la ofensiva israelí

Los palestinos inspeccionan el lugar donde se produjo un ataque israelí en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 26 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el pasado martes, víspera de la festividad islámica del Eid al Adha, según ha denunciado este viernes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), que ha alertado sobre el "agravamiento" de la crisis humanitaria a pesar del alto el fuego decretado en octubre.

De acuerdo con el informe de los investigadores de Naciones Unidas, la campaña militar israelí ha dejado 922 palestinos muertos desde el anuncio de la tregua en octubre, elevando la cifra total de fallecidos a cerca de 73.000 desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, según datos de las autoridades locales. Entre las víctimas registradas durante el periodo del cese al fuego se han contabilizado al menos 32 niños y ocho mujeres.

La Oficina de Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación tras el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ordenó el pasado jueves a sus fuerzas armadas expandir su despliegue militar hasta cubrir el 70% del territorio de la Franja. La ONU ha advertido que la continua reducción de las zonas seguras disponibles para los civiles "dificulta gravemente" el acceso a la asistencia humanitaria y la búsqueda de refugio.

"Continuar los ataques militares contra una población que vive bajo estas condiciones es impensable", ha declarado Ajith Sunghay, jefe de la oficina de derechos humanos de la ONU en el Territorio Palestino Ocupado. Sunghay ha subrayado que la población de Gaza "sobrevive entre ruinas y bajo un bloqueo que ha destruido prácticamente todos los sistemas esenciales, incluidos la salud, la educación y la producción de alimentos".

Por otro lado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha informado que un ataque aéreo registrado el jueves golpeó una zona residencial próxima a cinco instalaciones humanitarias en Deir al Balá, en el centro de Gaza. Aunque el impacto ocurrió poco después de que el Ejército israelí emitiera una orden de resguardo y no se registraran víctimas, la organización ha incidido en la urgencia de abrir más pasos fronterizos para la entrada de ayuda y suministros comerciales, dado que el cruce de Kerem Shalom es el único que permanece operativo.